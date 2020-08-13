Аддис-Абеба, , 23:51 — REGNUM Подтвержденное число случаев COVID-19 на африканском континенте к настоящему моменту увеличилось до 1 073 788, погибли от заболевания 24 256 человек, 13 августа сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Центров контроля заболеваний Африканского союза, 769 023 человек в странах континентального блока уже переболели COVID-19 и здоровы.

Около 55% всех случаев COVID-19 и около 45% всех смертей от заболевания зарегистрировано в ЮАР. Страна находится на пятом месте в мире по числу заболевших.

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