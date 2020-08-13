Архангельск, , 23:43 — REGNUM 39 выпускников школ Архангельска сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом ИА REGNUM сообщили в гордадминистрации.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимальный балл на экзамене получили: по русскому языку — 22 человека; по профильной математике — 2 человека; по литературе — 3 человека; по истории — 4 человека; по информатике и ИКТ и химии — по одному человеку; по физике — 4 человека; по обществознанию — 2 человека.

«Особого внимания заслуживают выпускники — мультистобальники, набравшие максимальный балл сразу по нескольким предметам. Их в этом году четверо. Двое из них окончили Архангельский городской лицей, а еще двое — школы № 2 и №51», — отметили в администрации.