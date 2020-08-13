Москва, , 23:20 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 13 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались одиннадцать пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, 692 из которых — за последние сутки. Скончались 4633 пациента с COVID-19, более 193 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.