Москва, 13 августа 2020, 23:20 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 13 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
«В Москве скончались одиннадцать пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, 692 из которых — за последние сутки. Скончались 4633 пациента с COVID-19, более 193 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.