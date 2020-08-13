Красногорск, , 23:20 — REGNUM В Подмосковье активисты Всероссийского общества охраны природы за три года своей деятельности собрали в регионе около 100 тонн мусора. Об этом сообщается 13 августа на официальном портале правительства Московской области.

Раздельный сбор мусора Stolbovsky

Помимо этого, экоактивисты собрали 27 тонн батареек, 843 тонны макулатуры и 23 тонны пластиковых крышек. Также за три года было организовано 57 субботников. Представители Всероссийского общества охраны природы провели просветительские уроки по экологической тематике и тренинги в более чем в 300 образовательных учреждениях и 68 в коммерческих организациях Подмосковья.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, регион стал лидером среди субъектов РФ по раздельному сбору отходов.

«Это стало возможным благодаря активной вовлеченности жителей и активистов в этот процесс. Уже можно сказать, что более 65% населения области активно сортирует отходы, внося огромный вклад в экологичность и чистоту региона», — сказал Велиховский.

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