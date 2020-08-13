Красногорск, 13 августа 2020, 23:20 — REGNUM В Подмосковье активисты Всероссийского общества охраны природы за три года своей деятельности собрали в регионе около 100 тонн мусора. Об этом сообщается 13 августа на официальном портале правительства Московской области.

Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Stolbovsky

Помимо этого, экоактивисты собрали 27 тонн батареек, 843 тонны макулатуры и 23 тонны пластиковых крышек. Также за три года было организовано 57 субботников. Представители Всероссийского общества охраны природы провели просветительские уроки по экологической тематике и тренинги в более чем в 300 образовательных учреждениях и 68 в коммерческих организациях Подмосковья.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, регион стал лидером среди субъектов РФ по раздельному сбору отходов.

«Это стало возможным благодаря активной вовлеченности жителей и активистов в этот процесс. Уже можно сказать, что более 65% населения области активно сортирует отходы, внося огромный вклад в экологичность и чистоту региона», — сказал Велиховский.

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