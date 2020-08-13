Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, 13 августа 2020, 21:49 — REGNUM Власти испанских Канарских островов запретили курить на улице без соблюдения «социальной дистанции» в два метра из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса, 13 августа сообщает агентство Reuters.
Также на островах снова введены обязательное ношение масок в общественных местах, запрет на собрание более 10 человек и другие меры, которые раньше уже были отменены.
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