Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 21:49 — REGNUM Власти испанских Канарских островов запретили курить на улице без соблюдения «социальной дистанции» в два метра из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса, 13 августа сообщает агентство Reuters.

Также на островах снова введены обязательное ношение масок в общественных местах, запрет на собрание более 10 человек и другие меры, которые раньше уже были отменены.

«Мы увеличим количество проверок, чтобы убедиться, что люди соблюдают правила, потому что в противном случае за это мы заплатим нашим здоровьем и экономикой» , — заявил президент островов Анхель Виктор Торрес.

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