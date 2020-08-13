Пермь, , 21:05 — REGNUM В Перми 1 сентября для детей откроются 259 детских садов и 172 школы. Об этом в соцсетях написал мэр Дмитрий Самойлов.

Также будет работать 71 учреждение допобразования. Как пишет Накануне.Ru, при приёмке проверяющие сделали акцент на соблюдении санитарных мер. Бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы, а также антисептики есть в каждом здании, а запас дезинфицирующих средств предстоит пополнять.

Все работники пищеблоков, а также сотрудники, занятые на раздаче еды, должны быть в перчатках и масках. Также обязательна дезинфекция помещений и не реже раза в неделю — генеральная уборка. В меню главным образом будут термически обработанные блюда. Для учащихся первого-четвёртого классов организуют бесплатное горячее питание. Кроме того, за каждым классом закрепляют свой кабинет, перемены будут в разное время, а перед каждой сменой предстоит проводить обработку помещений.