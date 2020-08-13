Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 276 398 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 20 439 814. Об этом сообщает 13 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается также, что за сутки в мире скончались 6933 пациента с коронавирусом, общее количество случаев летального исхода достигло 744 385.

Лидируют среди стран по числу выявленных инфицированных США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 214 985 новых случаях заражения коронавирусом и 4835 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.