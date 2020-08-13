Шанхай, Китай, , 20:07 — REGNUM В Шанхае открыта выставка, посвященная крупному китайскому государственному деятелю Сунь Ятсену, с именем которого связана Синьхайская революция 1911−1912 годов, сменившая монархическую форму правления в стране на республиканскую, сообщает 13 августа Синьхуа.

Экспозиция, на которой представлены более трех сотен экспонатов, продлится до 12 ноября и включает три раздела: «Жизнь Сунь Ятсена в Шанхае», «Память местных жителей о Сунь Ятсене», «Продолжение и развитие идей Сунь Ятсена после основания КНР». Около 30 предметов, документов и снимков, на которых революционный лидер и один из основателей партии Гоминьдана запечатлен вместе с супругой Сунь Цинлин, представлены посетителям впервые.