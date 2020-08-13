Ставрополь, , 20:04 — REGNUM В МВД РФ сообщили о пресечении деятельности преступной группы из числа преподавателей филиала университета МВД на Ставрополье. Сегодня, 13 августа, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 11 преподавателей вуза.

Среди них должностные лица из числа постоянного и переменного состава Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Семеро из них уже дали признательные показания. Так прокомментировал событие дежурный офицер пресс-центра МВД России Артем Алентьев.

По данным, полученным сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России, задержанные «неоднократно получали от обучающихся в вузе денежные средства за положительные оценки на экзаменах, а также успешную защиту курсовых и дипломных работ». Большей частью вовлечены были в коррупционную схему обучающиеся по заочной форме.

Среди задержанных сотрудники МВД России и Росгвардии, в том числе заместитель начальника одного из факультетов, четыре начальника кафедр и шестеро слушателей. Двое студентов вуза являлись командирами учебных групп.

В ходе следственных действий были проведены 37 обысков в подразделениях МВД в СКФО, где служат курсанты-заочники, и 23 обыска по месту жительства задержанных. Были изъяты крупные суммы денег и носители информации.

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