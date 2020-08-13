Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM В Ленобласти власти решили не отказываться от торжественных линеек на 1 сентября в школах. Об этом сообщают в администрации региона.

Проведение Дня знаний закрепили в постановлении правительства Ленинградской области №573 от 13 августа. Эпидемиологическую обстановку в районе тоже будут учитывать.

Но есть и общие правила: длиться линейка должна не более получаса, при хорошей погоде их должны проводить на свежем воздухе, а количество участников не должно превышать 120 человек за раз.

С 1 сентября школы Ленобласти открываются и будут учить ребят в очном формате, но при соблюдении всех требований Роспотребнадзора: регулярной дезинфекции, проверке температуры у учеников, обеспеченности антисептиками.

Добавим, сегодня также стало известно, что в 47-м регионе больше не осталось районов, находящихся в красной зоне с самой напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Согласно постановлению правительства, Гатчинский район последним перешел в желтую зону. Сосновый Бор же окрасился зеленым цветом на карте. Таким образом, в желтой зоне остаются Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы.

Ранее федеральные власти оставили решение о торжественных линейках на 1 сентября на усмотрение регионов.