Пекин, , 19:57 — REGNUM В Совете Безопасности ООН прошла дискуссия высокого уровня, посвященная противодействию коронавирусной пандемии; в выступлении на форуме постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь в очередной раз вернулся к теме защиты многосторонних подходов в глобальной проблематике, подчеркнув, что «унилатерализм — это поезд в один конец, ведущий в тупик». Об этом 13 августа сообщает Синьхуа.

Несмотря на удар, нанесенный человечеству инфекцией, оно с ним, по мнению китайского дипломата, справится и сделает мир еще лучше, если сохранит приверженность солидарности и взаимной зависимости. Постпред КНР выразил надежду, что никакие испытания не смогут разрушить тесные связи между народами, для укрепления которых он призвал к развитию многостороннего сотрудничества, защите принципов верховенства международного права и справедливости. Долг каждого государства, по его словам, — безоговорочное выполнение своих обязательств и общественного долга.

Важнейшим инструментом сближения стран и народов дипломат назвал научно-технический прогресс, обеспечивающий естественное право всех народов на лучшую жизнь.

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