Рим, , 18:46 — REGNUM По данным на вечер четверга, 13 августа, в Италии умер 35 231 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 10), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Люди в защитных масках в Италии (сс) Stefano Annovazzi Lodi

Выздоровели 202 923 человека, за день этот показатель увеличился на 226 (днем ранее — на 236).

Число подтвержденных носителей выросло на 523 (днем ранее — на 481). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 252 235. В настоящее время заражены 14 081 человек — на 290 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500.