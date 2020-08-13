Курск, 13 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Курске хирургический корпус городской больницы скорой медицинской помощи возобновил оказание экстренной медицинской деятельности по хирургическому, урологическому, ангиохирургическому и токсикологическому профилям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.
Во время приостановки работы в корпусе находилось в резерве 325 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Их расформировали, за счет средств областного и федерального бюджетов сделали ремонт.
В настоящее время 77 пациентов с COVID-19 продолжают лечение в двух других корпусах БСМП, которые с 19 мая были переоборудованы в инфекционный госпиталь.
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