Курск, , 18:41 — REGNUM В Курске хирургический корпус городской больницы скорой медицинской помощи возобновил оказание экстренной медицинской деятельности по хирургическому, урологическому, ангиохирургическому и токсикологическому профилям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Во время приостановки работы в корпусе находилось в резерве 325 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Их расформировали, за счет средств областного и федерального бюджетов сделали ремонт.

«Корпус преобразился, закуплена новая мебель, оборудование — аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, аспираторы, увлажнители, рентген-аппараты. Теперь здесь 225 коек для лечения хирургических больных», — рассказал исполняющий обязанности главного врача БСМП Андрей Озеров.

В настоящее время 77 пациентов с COVID-19 продолжают лечение в двух других корпусах БСМП, которые с 19 мая были переоборудованы в инфекционный госпиталь.

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