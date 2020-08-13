Тамбов, , 18:19 — REGNUM В Тамбовской области волонтёры помогут в информировании и проведении голосования 11, 12 и 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 13 августа.

В Тамбовской области волонтёры помогут в информировании и проведении голосования Tambov.gov.ru

С 11 по 13 сентября в Тамбовской области пройдут выборы главы администрации региона, а также выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В рамках подготовки соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в период голосования подписали председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров, начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества области Татьяна Вялушкина и глава ресурсного Центра развития добровольчества (волонтерства) профессиональных образовательных организаций Александр Чуксин.

Соглашение поможет развитию добровольческого движения в Тамбовской области, а также партнерских отношений между сторонами.

Добровольцы займутся информированием населения о предстоящих выборах. В дни голосования на участках волонтёры будут проводить термометрию, выдавать средства индивидуальной защиты, оказывать помощь пенсионерам, маломобильным гражданам. Запланировано участие более 3,5 тысяч добровольцев.

Сразу после подписания документа прошёл обучающий семинар для руководителей добровольческих отрядов и волонтерских организаций Тамбовской области. Обучение пройдут и волонтёры региона.