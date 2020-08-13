Архангельск, , 18:13 — REGNUM Архангельск собирается стать родиной Арктической лиги КВН. Идею поддержал врио губернатора Александр Цыбульский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Всецело поддерживаю идею создания Арктической лиги КВН в Архангельской области . Давно пора — здесь играют в КВН уже 16 лет, постоянно растет число команд в районах области. Арктическая лига — возможность прокачивать мастерство не только для наших кавээнщиков, но и состязаться в остроумии с ребятами из других регионов. Вчера встретились, самым серьезным образом обсудили создание Лиги. Пара шуток, откровенно признаюсь, «зашла», поэтому поддерживаю», — написал Цыбульский в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что Арктическая лига КВН уже есть в Ямало-Ненецком автономном округе.