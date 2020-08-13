Челябинск, , 17:55 — REGNUM В Челябинской области 6, млрд 587,4 млн рублей направят на профилактику и ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Такие поправки в закон о бюджете региона внесли депутаты Заксобрания.

Из них более 4 млрд пойдут на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, закупку лекарств и средств защиты, на выплаты стимулирующего характера и т. д. Ещё 2,5 млрд направят на возведение некапитального объекта инфекционной больницы.

Также стимулирующие выплаты получат сотрудники учреждений социального обслуживания. На это предусмотрено 61,5 млн рублей.