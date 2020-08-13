Екатеринбург, , 17:53 — REGNUM В Свердловской области выплатили безработным жителям 3 млрд 5 млн рублей с 1 марта 2020 года. Об этом заявила заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова на пресс-конференции.

Речь идёт о пособиях по безработице (с учётом регионального коэффициента, минимальное — 5 175 рублей, максимальное — 13 949 рублей), которые выплачивались гражданам, оставшимся без работы с 1 марта 2020 года.

«На сегодняшний день потрачено 3 млрд 5 млн рублей на соцвыплаты безработным по области», — сказала Бордюгова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали 111 тыс. 929 безработных по состоянию на 13 августа 2020 года.

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