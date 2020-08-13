Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:44 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) пациентка поликлиники разделась догола, протестуя против требования надеть маску. Об этом сообщает портал N24.ru.

Очевидец записал инцидент на телефон и выложил в социальные сети. Женщина, спешно раздевшись догола, таким образом ответила на требование надеть маску в поликлинике.

Свидетели происшествия сообщили изданию, что в поликлинику прибыли полицейские. Оголившаяся гражданка была явно не в себе, отмечают очевидцы.