Москва, , 17:33 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 333 автомобилей. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба Росстандарта.

Эмблема Mersedes-Benz

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz C-Класс, E-Класс, GLC, AMG GT 4-дверное купе и EQC, реализованные в 2020 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет заменён фиксатор спинки заднего сиденья слева. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне российский представитель Mercedes-Benz также объявил об отзыве 1644 автомобилей G-Класса и двух автомобилей Vito из-за различных дефектов.

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