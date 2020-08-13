Ставрополь, , 17:26 — REGNUM На Ставрополье разоблачена преступная группа, действующая в стенах филиала Краснодарского университета МВД. Задержан руководитель вуза и еще 13 сотрудников, в том числе заместитель директора и начальники кафедр, передает 13 августа телеканал «360».

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По данным источника, возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взятки. При обыске в служебной квартире начальника филиала было изъято 3,5 млн рублей и заглушки связи, которые он установил незаконно.

В кабинете руководителя вуза изъяты записи с фамилиями курсантов, напротив которых стояли различные суммы, как полагают следователи, взяток. В сейфе у его заместителя были найдены бриллианты и другие драгоценности.

Стоит отметить, что в настоящее время информации, подтверждающей сообщения СМИ, на сайтах правоохранительных органов пока нет.