Оренбург, , 17:17 — REGNUM В Оренбурге местный 50-летний житель пойдёт под суд за преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Суд (сс) succo

Ему вменяют семь эпизодов развратных действий и четыре случая насильственных действий сексуального характера против лиц в возрасте до 14 лет. Также гражданина обвиняют в незаконном лишении свободы.

Следователи полагают, что преступную деятельность он вёл в июне-августе 2019 года в своей квартире. Жертвами обвиняемого стали четверо детей. На время следствия гражданин помещён в СИЗО. Дело отдано в суд.