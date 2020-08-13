Тюмень, , 17:16 — REGNUM Школы в Тюменской области с 1 сентября 2020 года будут работать в особом санитарно-эпидемиологическом режиме. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

На входах в общеобразовательные заведения всем без исключения будут измерять температуру бесконтактными градусниками. Обязательна антисептическая обработка рук для учеников, педагогов и персонала. В школах будет проводиться ежедневная дезинфекция. Сотрудники пищеблоков будут работать в масках.

Все школы будут обеспечены дезинфицирующими средствами и приборами обеззараживания воздуха.

Линейки в День знаний если и будут проводиться, то на свежем воздухе.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на пресс-конференции о новых правилах очного обучения в школах. Он также отметил, что масочный режим для учеников не обязателен. Потоки учащихся в школьных столовых будут разделены. Остаётся ограничение на проведение массовых мероприятий.

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