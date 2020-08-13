Краснодар, , 16:59 — REGNUM Все школы Краснодарского края начнут работу 1 сентября в очном режиме с соблюдением санитарных требований. Вопрос обсуждался на заседании краевого совета безопасности 13 августа, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пока не известно, будут ли 1 сентября традиционные линейки — в регионе ожидают рекомендаций Роспотребнадзора.

«20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. Мы должны быть готовы к любому формату. Тем не менее 1 сентября для школьников и родителей — это праздник. Даже если не будет традиционных линеек, мы должны сделать так, чтобы этот день запомнился», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона обратил внимание, что все школы должны быть обеспечены приборами для обеззараживания воздуха — на их закупку из бюджета края было выделено 172 млн рублей.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что на данный момент все школы обеспечены необходимым запасом дезинфицирующих средств, бесконтактными термометрами, тепловизорами. Глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что во всех учебных заведениях должен будет действовать утренний фильтр — все, кто заходит в помещение, должны проходить термометрию, данные вноситься в журнал учёта. В случае, если у ребёнка будет обнаружена повышенная температура, его нужно будет изолировать и вызвать скорую помощь. Повара должны работать в масках и перчатках.