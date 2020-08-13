Пермь, , 16:53 — REGNUM В Перми на территории железнодорожного вокзала и аэропорта не найдено взрывных устройств. Об этом сообщает министерство безопасности края.

Аэропорт Перми Oleg Abarnikov

Также не отыскалось таких устройств и в административных зданиях города. Угроз жизни и здоровью граждан нет, а лжеминёров ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, о «минировании» объектов стало известно 13 августа. Отметим, административные здания Перми ложно минируют уже второй день подряд.

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