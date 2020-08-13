Волгоград, , 16:55 — REGNUM Олимпийский чемпион в гребле на каноэ 2008 года, 13-кратный чемпион мира Максим Опалев госпитализирован в инфекционный госпиталь на базе 5-й больницы Волгограда. У спортсмена подтвердили положительный тест на коронавирус.

По словам чемпиона, он соблюдал все меры безопасности, носил защитную маску и перчатки, и не знает, где заразился. Чувствует себя «более-менее нормально». Спортсмен благодарит врачей за заботу и лечение и призывает земляков не относиться халатно к соблюдению масочного режима.

«Многие разносчики опасной инфекции просто не знают, что болеют, и заражают близких, друзей и случайных людей в магазинах, в общественном транспорте, на улице. К сожалению, многие халатно относятся к этому, Ходят в супермаркетах без масок, кто-то даже чихает. Пренебрегать мерами безопасности, мягко говоря, безответственно. Я хочу, чтобы то, что я говорю, дошло до жителей нашего города. Может быть, это убережёт хоть нескольких человек от коронавируса, уже будет хорошо. Вирус можно легко подхватить и тяжело заболеть. Роспотребнадзор говорит об элементарных мерах безопасности: в том же магазине, автобусе не сложно носить маску, но это может хоть как-то уберечь себя и других от распространения этой заразы», — рассказал Максим Опалев изданию « V1.ru ».

По данным оперативного штаба в Волгоградской области на 13 августа зарегистрировано 10 383 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6669 человек, скончались 75 пациентов.