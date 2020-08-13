Ханты-Мансийск, , 16:46 — REGNUM Югра с 17 августа выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ресторан Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой 13 августа.

Возобновляют работу супермаркеты площадью до 800 кв. м, вузы и учреждения дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми, фитнесс-залы и бассейны, стадионы без привлечения зрителей. Разрешены экскурсии для групп в пять человек, репетиции в учреждениях культуры, террасы кафе и ресторанов. Открываются стоматологические кабинеты.

При этом все открывающиеся заведения и учреждения должны соблюдать ряд санитарных правил для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.