Улан-Батор, , 16:45 — REGNUM В Монголии количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 297. Об этом сообщает Министерство здравохранения страны.

«За минувшие сутки в трех лабораториях были сделаны анализы на COVID-19 487 людям. У четырех человек результат анализов оказался положительным. Двое из них прибыли чартерным рейсом Прага-Улан-Батор, двое — прибыли через МАПП Кяхта-Алтанбулаг. Одной из них является гражданкой Российской Федерации» , — сообщило Министерство здравохранения Монголии.

По данным Минздрава, общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 297, 269 из них выздоровели. В обсерваториях под наблюдением находятся 3300 человек.

Напомним, Монголия организовала доставку граждан РФ и Монголии через погранпаереход Кяхта-Алтанбулаг с 7 по 10 августа. За этот срок в Монголию прибыли 286 человека, 81 из них являются гражданами Монголии, остальные — граждане РФ, которые работают в образовательных учреждениях Монголии и члены их семьи.