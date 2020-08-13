Калуга, , 18:42 — REGNUM В лесничествах Калужской области жуки вершинного короеда поразили сосновые насаждения на площади 320 га, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Николая Кобозева.

Сосновый лес Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам представителя экологического ведомства, с 2018 года на территории региона отмечается усыхание спелых и приспевающих сосновых насаждений, вызванное заселением вершинным короедом. Вредитель предпочитает высокие и хорошо освещенные деревья, что указывает именно на «короедный» характер усыхания. Внешними признаками повреждения сосен является хвоя красно-бурого цвета.

«В поврежденных насаждения сотрудники министерства и арендаторы лесных участков проводят лесопатологические обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий», — отметил Николай Кобозев.

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