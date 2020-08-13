Москва, , 16:40 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблемой будет нехватка вакцины в первые месяцы её применения.

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«У вас два варианта — либо вы получаете иммунитет естественным путём в случае контакта с коронавирусом, либо вы получаете вакцину, в которой коронавируса как такового нет. Сама система достаточно безопасна. Мы имеем аналоги вакцинации от гриппа», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вакцинация — дело добровольное.

«Проблема не в том, что кого-то заставят — такой проблемы вообще не существует. Проблема в том, что вакцины будет мало, это будет большой дефицит», — отметил он.