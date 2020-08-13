Краснодар, , 16:52 — REGNUM Кинологическая служба Краснодарского края нуждается в усилении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат, профессор Янис Юкша.

Служебная собака Mil.ru

По его словам, сообщения о минировании всех судов города Краснодар привело к парализации судебной деятельности. Данное обстоятельство, по мнению эксперта является недопустимым.

«В очередной раз слушание в Октябрьском районном суде города Краснодара, к сожалению, не производится потому что оказалось, что именно сегодня краснодарские суды заминировали. И все было бы понятно, бывают недоумки, странные граждане, которые заявляют подобные вещи. Но здесь улыбку вызывает, то что на большое количество районных судов невозможно открыть, потому что в данном случае есть бригада кинологов, которые должны с собаками провести обход и убедиться, что взрывчатки нет и опасности нет», — сказал Юкша.

Однако в Краснодаре ситуация осложняется тем, что кинологическая служба слабо укомплектована. Это приводит к тому, что на проверку всех объектов уходит много времени.

«Как мне сказали кулуарно, что на весь Краснодар всего три собаки. Мне хотелось улыбаясь спросить: а как скоро жди собачки сумеют обнюхать все «заминированные суды». Инфраструктуры оставляет желать лучшего в том числе и такая. Хочется пожелать Краснодарскому краю и губернатору посерьезнее подойти к подобным службам и озадачиться возможностью террористических атак на населенные пункты. Кинологическая служба должна быть укреплена и расширена, чтобы город жил своей жизнью и жизненно важные процессы не прерывались после одного звонка негодяев или недоумков», — заявил Юкша.

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