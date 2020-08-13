Ташкент, , 16:36 — REGNUM Национальное агентство «Узбеккино» приступило к съемкам документального фильма о коронавирусе «Дни испытаний», сообщили 13 августа в пресс-службе агентства.

В фильме идет рассказ о сплоченной борьбе жителей республики в дни пандемии. Режиссер картины и автор сценария — Дониёр Шокиров. Фильм посвящен специалистам, которые оказались на службе во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа в Узбекистане начнется поэтапное смягчение ограничительных мер. В частности, планируется снять ограничение на транспортное сообщение между регионами. Кроме того, будут открыты санатории, гостиницы, кафе и другие объекты.

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