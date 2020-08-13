Москва, , 16:30 — REGNUM Прививки от гриппа должны быть массовыми, их проведение нужно сделать ускоренным. Об этом 13 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин Mos.ru

По его словам, уже сейчас видна проблема с нарастанием сезонных болезней — ОРВИ, гриппа и пневмонии.

«Для того, чтобы как-то минимизировать наложение одной проблемы на другую, необходима более массовая прививка от гриппа, чем в прошедшие годы. Нужно сделать ее более ускоренно по времени, особенно это касается школьников», — сказал он.