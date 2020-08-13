Оренбург, , 16:19 — REGNUM Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов кроме лишения свободы также приговорён к уплате штрафа. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Евгений Арапов Orenburg.ru

По приговору Ленинского райсуда он осуждён к четырём с половиной годам в колонии строгого режима. Также ему предстоит уплатить штраф в размере 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Арапов возглавлял Оренбург в 2015—2018 годах. 12 августа суд признал его виновным в коррупции, а 13-го стало известно назначенное ему наказание. При этом экс-чиновник не признал за собой вины.

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