Прага, , 16:09 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Чехии в последние недели существенно осложнилась. Так, за прошедшие сутки медики выявили в республике 292 инфицированных новым типом коронавируса. Днём ранее этот показатель составил 288 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стране лечение проходят 5 277 пациентов с коронавирусом, пишет ТАСС. Это наибольший показатель с начала пандемии. С осложнениями госпитализирован 131 заразившийся, состояние 24 из которых медики оценивают как тяжелое.

Наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка наблюдается в районах городов Фридек-Мистек на северо-востоке республики и Клатовы на юго-западе Чехии, а также в Праге.

Всего, по состоянию на 13 августа, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 за всё время пандемии превысило 19 тыс. человек. При этом 391 житель республики с диагнозом COVID-19 скончался, более 13,4 тыс. пациентов выздоровели.