Белгород, 13 августа 2020, 16:10 — REGNUM Месячного ребёнка перевезли специализированным вертолётом из Старого Оскола в Белгород. Пациента с диагнозом двухсторонняя пневмония доставили в детскую областную клиническую больницу, сообщили 13 августа в пресс-службе «Русских вертолётных систем».
На борту судна специалисты поддерживали жизненные функции младенца кислородным оборудованием. У ребёнка была диагностирована двухсторонняя пневмония, он нуждался в срочной медицинской помощи.
С начала 2020 года санитарная авиация выполнила в Белгородской области 100 рейсов.