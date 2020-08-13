Белгород, , 16:10 — REGNUM Месячного ребёнка перевезли специализированным вертолётом из Старого Оскола в Белгород. Пациента с диагнозом двухсторонняя пневмония доставили в детскую областную клиническую больницу, сообщили 13 августа в пресс-службе «Русских вертолётных систем».

На борту судна специалисты поддерживали жизненные функции младенца кислородным оборудованием. У ребёнка была диагностирована двухсторонняя пневмония, он нуждался в срочной медицинской помощи.

«В полёте состояние пациента резко ухудшилось, принял решение увеличить скорость до максимальной, чтобы как можно скорее доставить пациента в специализированное учреждение здравоохранения», — сказал командир воздушного судна Александр Халимендик.

С начала 2020 года санитарная авиация выполнила в Белгородской области 100 рейсов.