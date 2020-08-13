Сухум, , 16:24 — REGNUM В Абхазии на этой неделе пройдут мероприятия, посвященные добровольцам, которые приехали защищать республику во время грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Об этом 13 августа сообщает ИА «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, 14 августа будут возложены венки в Парке Славы в Сухуме к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. После этого участники мероприятия посетят могилы первых президентов республики Владислава Ардзинбы и Сергея Багапшы. В тот же день запланированы показ фильма о начале войны и акция «Свеча памяти».

15 августа, как сообщают журналисты агентства, в Гудауте пройдет возложение цветов к мемориалу в честь добровольцев, павших во время грузино-абхазской войны. Завершатся мероприятия концертом в Государственном музее Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба.

Сообщается, что для участия в мероприятиях прибудут участники войны из Северной Осетии, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик и из Адыгеи. Также должны прибыть представители российского казачества.

Напомним, 14 августа 1992 года отряды Национальной гвардии Грузии вторглись на территорию Абхазии. Уже 15 августа на ее защиту начали прибывать добровольцы. В этот день в Абхазии традиционно отмечают День добровольца.