Москва, , 16:07 — REGNUM Большинство российских журналистов, задержанных в Белоруссии, освобождены. Об этом 13 августа сообщали официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На данный момент большинство российских журналистов отпущено. Работа по защите российских граждан будет продолжена», — сказала Захаров.

Также представитель российского МИДа отметила, что большую роль в решении этого вопроса сыграло российское посольство в Белоруссии.

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