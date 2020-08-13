Воронеж, , 16:03 — REGNUM Учебный год в школах Воронежской области начнётся в обычном, очном режиме, однако в регионе не исключают и варианта возвращения к дистанционной форме обучения. План организации учебного процесса дистанционно в случае ухудшения эпидобстановки разработан региональным департаментом образования и науки. Вопрос обсуждался 13 августа на заседании регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Как сообщила заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Наталья Салогубова, в школах региона учебный процесс будет организован в соответствии со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора, с максимальным рассредоточением коллективов разных классов.

«Подготовьте, пожалуйста, вместе с департаментом цифрового развития список тех муниципальных или отдельных поселений, где у нас есть риски, что мы не сможем осуществить полноценное дистанционное обучение из-за недостаточной мощности интернета», — дал поручение исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять дней Роспотребнадзор региона зафиксировал небольшой подъём уровня заболеваемости COVID-19.