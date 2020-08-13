Москва, , 15:55 — REGNUM Советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова в настоящее время находится в коме и ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Об этом 13 августа сообщила дочь певицы Анетта Бриль на своей странице в соцсети Instagram.

«Моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме», — написал Бриль.

Также она сообщила, что отвезла свою мать в больницу с супругом 6 августа. Кроме этого, дочь певицы уточнила, что у ее матери не была проломлена голова и не было на лице ссадин, как об этом сообщали некоторые СМИ, и рассказала, что певица с 6 и 7 августа вместе с супругом проходила терапию, однако в ночь с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось и она впала в кому.

«Её перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ (черепно-мозговая травма — ред.)», — также указал Бриль.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа представитель Валентины Легкоступовой рассказал, что певице сделали операцию и в настоящее время ее состояние оценивается как средне-тяжелое.