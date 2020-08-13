Москва, , 15:51 — REGNUM Возможный рост стоимости коммунальных услуг за отопление, если документ Минстроя РФ будет принят, может привести к росту числа граждан, недовольных тем, что им придётся платить больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможный рост цен за отопление.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фактически, никакого удешевления не происходит: получается, что если жилплощадь будет стоить дешевле, то её обслуживание будет обходиться владельцу дороже, просто его траты сдвигаются.

Очевидно, что граждане вряд ли станут с эти мириться и могут пойти на необходимые улучшения в приобретённых квартирах, ведь если там не будут соблюдаться меры энергоэффективности, условия проживания там могут быть гораздо хуже, там будет просто холоднее.

А это значит, что будут использоваться дополнительные источники обогрева, проводиться дополнительная изоляция квартир, что может отрицательно сказаться на внешнем виде таких домов, да и на их безопасности.

Вряд ли будут согласны с данным документом и прочие ведомства, ведь получается, что энергосбережения в таких домах не будет, а ему в последние годы уделяется много внимания, стоит задача сократить потери тепла, снизить потребление ресурсов, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Вряд ли согласятся с проектом документа и девелоперы, как ни странно, несмотря на то, что он вроде как может уменьшить их расходы. Ведь потребители довольно быстро увидят разницу между домами, построенными по действующим требованиям и теми, где есть экономия на отоплении, ведь именно жильцам придётся нести дополнительные траты на приведение домов в надлежащее состояние, обеспечение нормального отопления.

Да и управляющие компании могут быть против, возможно, что им также надо будет нести дополнительные расходы на отопление жилого дома.

Так что хорошо, что пока проект новых норм обсуждается и не принят, он даёт возможность собрать мнения всех заинтересованных сторон, внести необходимые изменения, чтобы обеспечить приемлемую стоимость строительства и обеспечить необходимым теплом будущих жильцов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Минстрой РФ подготовил постановление об энергоэффективности зданий, что может привести к росту расходов на отопление новых домов на 20−30%.

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