Лондон, , 15:50 — REGNUM Разработчики Fall Guys: Ultimate Knockout подарят геймерам несколько внутриигровых предметов в качестве компенсации за частые ошибки сервера. Об этом сообщается 13 августа на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1293874753355358208

В частности, геймеры получат легендарный костюм кактуса и пять тысяч очков славы (местной валюты). Чтобы активировать подарки нужно зайти в игру до наступления 14 августа.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Fall Guys: Ultimate Knockout появится костюм Разведчика из Team Fortress 2. Приобрести его смогут только обладатели PC-версии игры.

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