Волгоград, , 15:49 — REGNUM К работе вернулись городские и районные суды Волгоградской области. Информация о минировании не подтвердилась, сообщили 13 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Спецслужбы, в том числе кинологи с собаками, обследовали «заминированные» здания. Угрозы не подтвердились, взрывоопасных предметов не обнаружено. Сотрудники и посетители вернулись в учреждения.

Сообщения о минировании получили 13 августа девять районных судов, Волжский городской и Волгоградский областной суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области эвакуируют суды