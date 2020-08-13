Лондон, , 15:44 — REGNUM Сегодня, 13 августа, в многопользовательской игре Fall Guys: Ultimate Knockout появится костюм Разведчика из Team Fortress 2. Об этом разработчики проекта рассказали на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1293841988203184128

Стоит отметить, что приобрести костюм Разведчика смогут только обладатели PC-версии игры. Вероятно, это связано с тем, что и Team Fortress 2, и Steam были разработаны компанией Valve.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная многопользовательская аркада, в которую могут одновременно играть 60 человек. В ней геймеры соревнуются в прохождении различных полос препятствий на выбывание.

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