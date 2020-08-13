Москва, , 15:44 — REGNUM Представители Министерства здравоохранения РФ, врачи-онкологи, ученые-физики, бизнесмены, представители правозащитных организаций на площадке Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) договорились совместно решать проблему повышения доступности лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний в России, выпустив соответствующую резолюцию.

Как заявил выступавший на встрече председатель СПЧ Валерий Фадеев, борьба с онкологическими заболеваниями сегодня — важнейшая государственная задача, цель которой — сохранение жизни, здоровья и благополучия людей.

«На болезнь нужно наступать широким фронтом и пациентские организации крайне важны для налаживания работы всей системы, тем более, что речь идет как об обеспечении конституционных прав граждан на доступную медицину, в том числе высокотехнологичную, так и о контроле за расходованием средств, выделенных государством на борьбу с раком», — заявил глава СПЧ.

Представители совета общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения пояснили, что лучевая терапия является одним из передовых в мире методов лечения опухолевых заболеваний. Необходимы системные меры для повышения доступности этого высокотехнологичного лечения для пациентов.

«Переоснащение профильных клиник новыми аппаратами, обучение врачей-специалистов, разработка мер радиационной безопасности больных и персонала, организация системы общественного контроля за доступностью технологий радиотерапии для лечения онкологических пациентов. Такова позиция профессионального сообщества, и мы намерены донести ее до правительства», — пояснил председатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Заслушав доклады и материалы, проанализировав текущую ситуацию с техническим оснащением лечебно-профилактических учреждений, оценив потребность России в линейных ускорителях, правовые аспекты и проблемы, возникающие в ходе государственных закупок медицинского оборудования, участники обсуждения приняли итоговую резолюцию. Как отметили в пресс-службе СПЧ, задачей специалистов, собравшихся по этому вопросу, было ускорение обновления нормативно-правовой базы и поиск способов сделать лечение и профилактику онкологических заболеваний более доступными в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», реализуемый в России в 2019—2024 годы. Для этого в ближайшее время будет предпринято сразу несколько шагов.

Первое, о чем договорились ученые, врачи, чиновники и бизнесмены — создать прозрачную систему общественного контроля по вопросам доступности специализированной медицинской помощи онкологическим больным посредством лучевой терапии. Для этого в ближайшее время будет создана рабочая группа при СПЧ для подготовки поправок в закон ФЗ-212 «Об основах общественного контроля». Кроме того, все регионы будут обязаны публиковать на сайтах региональных правительств информацию о количестве специализированной аппаратуры для лучевой терапии, возможностях по получению такого лечения, статистическую информацию и отчеты о предоставленных услугах. Контролировать «прозрачность» в закупках дорогостоящего оборудования для лучевой терапии (линейных ускорителей) будут общественные контролеры, в частности, члены пациентских организаций при Росздравнадзоре, Всероссийского союза пациентов, представители экспертного и бизнес-сообщества.

С целью повышения доступности передовых методов радиотерапии для онкобольных в России участники обсуждения согласились с необходимостью внести в перечень рекомендованных к закупкам медицинских изделий в приказе Минздрава России №915н и приказе № 56н вспомогательное оборудование «Стереоскопическая рентгеновская система контроля укладки и положения пациента», повышающее эффективность лечения на линейных ускорителях, что также отражено в соответствующей резолюции.

На обновление медтехники из федерального бюджета регионам выделят порядка 25 млрд рублей до 2024 года. За счет этих средств планируется приобретение 228 аппаратов для лучевой терапии. Но уже сейчас ясно, что этого недостаточно для того, чтобы закрыть всю потребность в стране в подобном оборудовании.

По словам замгендиректора российской компании «Фабрика РТТ» Дмитрия Соснова, стоимость современных медицинских линейных ускорителей удалось значительно снизить.

«Локализация производства этой технологий в России позволяет сделать современную технику для лучевой терапии более доступной. В первую очередь за счет более низкой стоимости по сравнению с импортными аналогами. Выпускаемые модели ускорителей являются представителями последнего поколения аппаратной платформы Clinac — самой распространенной в мире. В России установлено около 100 таких ускорителей, а во всем мире более 6 000. В ближайшее время в России, на нашем предприятии начнется производство самой современной системы радиотерапии VarianHalcyon», — пояснил Соснов.

Решением этой проблемы переоснащения онкобольниц могло бы стать привлечение частных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства, при этом эксперты выразили недоверие, связанное с недостаточностью нормативной базы в этой области.

«Данная проблема может решаться в том числе и за счет привлечения к проекту государственно-частного партнерства (ГЧП). Но здесь чрезвычайно важно учитывать тарифы на проведение хирургического и лекарственного лечения, чтобы не получился перекос, что, получив ГЧП, наши партнеры-частники будут забирать высокомаржинальную лучевую терапию, оставляя государственным диспансерам только хирургическое и лекарственное лечение», — сказал директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов подытожил, что частная медицина становится неким подспорьем для государственной медицины, беря на себя часть нагрузки. Однако необходимо ужесточение текущего законодательства и изменение ряда правил ГЧП, поскольку существующая нормативная база недостаточна для того, чтобы исключить все риски. Вопрос государственно-частного партнерства также будет вынесен на уровень правительства РФ. Минздрав и Минэкономразвития в ближайшее время дадут свою оценку финансовой и правовой стороне вопроса привлечения частного бизнеса к лечению онкологических заболеваний в стране.