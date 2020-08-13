Москва, 13 августа 2020, 15:41 — REGNUM Самым высоким доверием среди страховых компаний у жителей России пользуется «Ингосстрах» и «Росгосстрах». Знают и считают компании надежными по 71% соответственно, показал опрос ИХ «Ромир».
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В пятёрке лидеров надежных страховых компаний оказались «АльфаСтрахование» (68%), «ВТБ Страхование» (66%) и «Сбербанк Страхование» (66%).
Также в топ-10 компаний по страхованию, которым доверяют граждане, вошли: «СОГАЗ» (66%), «РЕСО-Гарантия» (65%), «Ренессанс страхование» (63%), «ВСК» (61%) и «Согласие» (59%).
Как сообщало ИА REGNUM, рынок страхования в России из-за пандемии коронавируса может сократиться на 30%.
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