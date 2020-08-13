Воронеж, , 15:38 — REGNUM 100% учеников младших классов школ в Воронежской области с 1 сентября смогут получать бесплатное одноразовое горячее питание, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 13 августа.

По информации регионального департамента образования, науки и молодежной политики, предоставлять горячее питание ученикам первого — четвертого классов с 1 сентября 2020 года готовы все 715 образовательных организаций общего и среднего образования региона.

«Для выполнения соответствующего поручения Президента РФ из областного бюджета выделено 117 миллионов рублей и направлена заявка на софинансирование из федерального. Утверждены региональный стандарт оказания услуги и пакет типовой региональной конкурсной документации. Разработаны и утверждены варианты меню», — уточнили в департаменте.

Ранее горячее питание в школах региона получали дети с дефицитом массы тела, дети из многодетных малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Также учащимся 1−9 классов не менее трех раз в неделю бесплатно выдается молоко.