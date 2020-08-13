Майкоп, , 15:38 — REGNUM В Адыгее попал в руки правоохранителей житель города Майкопа, который решил заработать на рубке леса. Вырубив 30 кубометров деревьев породы «Орех черный», он нанес ущерб на 5,7 млн рублей.

Факт незаконной вырубки лесных насаждений на территории Кошехабльского участкового лесничества установили сотрудники полиции, сообщили 13 августа в пресс-службе МВД по региону. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Из подробностей расследования известно, что 49-летний подозреваемый ранее уже был судим. Он обманом привлек с преступлению своего знакомого и организовал незаконную вырубку древесины. На месте происшествия были обнаружены спилы деревьев, бензопила и 30 стволов древесины. Злоумышленник не успел вывезти их и продать.