Хельсинки, 13 августа 2020, 15:34 — REGNUM В сети появился релизный трейлер мобильной научно-фантастической игры EVE Echoes. Его опубликовали 12 августа на официальном YouTube-канале проекта.
EVE Echoes — это мобильное ответвление популярной многопользовательской игры EVE Online. В нём геймеры также смогут добывать полезные ископаемые, исследовать галактику и сражаться с другими пользователями.
Релиз Eve Echoes уже состоялся. Игра доступна на Android и iOS-устройствах.
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