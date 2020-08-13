Севастополь, , 15:29 — REGNUM Около 500 килограммов продуктов питания с истекшим сроком годности изъято в Севастополе при проверке компании — поставщика в лечебно-оздоровительные учреждения Крымского полуострова. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Червивое мясо Цитата из х∕ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР

«В ходе внеплановой выездной проверки в холодильной камере ООО «Купец» в г. Севастополь, которое занимается поставками продуктов питания в торговые точки, общепит и лечебно-оздоровительные учреждения Крыма и Севастополя, сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 483,861 кг готовой мясной продукции, мясных деликатесов и сыров (производства Белоруссия, Россия) с истекшим сроком годности», — говорится в сообщении.

Проверяющие также не смогли получить ветеринарные документы, которые подтверждали бы происхождение и безопасность продукции. В результате было принято решение об изъятии продукции из оборота и уничтожении.