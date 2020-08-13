Киев, , 15:34 — REGNUM 64,5% граждан Украины считают, что единственным государственным языком в стране должен быть украинский язык. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого центрами Разумкова и Социс. Отчёт опубликован 13 августа на сайте Центра Разумкова.

Согласно данным исследования, 18% опрошенных считают, что русский язык можно сделать официальным языком в отдельных регионах страны. 15,2% выступают за равноправие двух языков, а 2,6% воздержались от ответа.

При этом 59,5% опрошенных считают РФ «страной-агрессором», 23,8% — просто соседней страной, а для 9% Россия — братская страна.

Исследование проводилось с 21 по 28 июля 2020 года. Всего было опрошено 4 тыс. совершеннолетних граждан Украины, живущих на подконтрольной Украине территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Власти Украины обвиняют РФ в «агрессии», отказываясь признавать свою вину в развязывании гражданской войны.